BRICS समिट में सर्वसम्मति से पास हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन, जानिए घोषणापत्र में किन बड़े प्रस्तावों पर बनी सहमति

BRICS समिट में दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूरी मिली. इसमें जंग, व्यापार, परमाणु खतरे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ग्लोबल साउथ की तकनीक पर कई बड़े फैसले हुए.

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BRICS Summit Delhi Declaration (Image From ANI)

BRICS समिट के समापन सत्र में दिल्ली डिक्लेरेशन यानी नई दिल्ली घोषणा 2026 को सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा का मसौदा सदस्य देशों के सामने रखा और पूछा कि क्या किसी देश को इस पर कोई आपत्ति है. किसी भी देश की ओर से आपत्ति नहीं जताई गई, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. इस घोषणा में BRICS की आगे की दिशा और दुनिया के बड़े मुद्दों पर सदस्य देशों की साझा सोच को जगह दी गई है. पीएम मोदी ने कहा कि इसमें समिट के दौरान हुई बातचीत और आगे के लिए तय की गई प्राथमिकताओं की झलक मिलती है.

पुराने वैश्विक संस्थानों में बदलाव की जरूरत

समापन भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि BRICS देशों के बीच कई मुद्दों पर अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन आपसी सहयोग को लेकर सभी की सोच काफी हद तक एक जैसी है. उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और ऐसे समय में पुराने संस्थानों के जरिए नई चुनौतियों का सामना करना आसान नहीं है. पीएम मोदी ने वैश्विक संस्थानों में ज्यादा प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम बनाने की प्रक्रिया में सुधार की जरूरत बताई. उनका कहना था कि दुनिया की बदलती जरूरतों के हिसाब से इन संस्थानों में भी बदलाव होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि ग्लोबल साउथ को भविष्य की तकनीक के विकास और उससे जुड़े नियम बनाने में बराबर की भूमिका मिलनी चाहिए.

दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या-क्या तय हुआ?

घोषणा में जंग, व्यापार, परमाणु खतरे और सीमा पार पेमेंट जैसे कई अहम मुद्दों पर BRICS देशों का साझा रुख सामने आया.

मुद्दा दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या कहा गया जंग रोकने पर जोर BRICS देशों ने जंग और टकराव रोकने की कोशिशें तेज करने की बात कही. विवादों की असली वजहों को दूर करने पर जोर दिया गया. बातचीत से विवाद सुलझाने पर जोर देशों के बीच विवादों को बातचीत, आपसी सलाह और कूटनीति के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात दोहराई गई. सभी देशों के विचारों का सम्मान वैश्विक मुद्दों पर ऐसा तरीका अपनाने की बात कही गई, जिसमें अलग-अलग देशों के नजरिए और राष्ट्रीय हितों का सम्मान हो. एकतरफा टैरिफ पर चिंता एकतरफा टैरिफ और गैर-टैरिफ कदमों पर चिंता जताई गई. कहा गया कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं और WTO के नियमों से मेल नहीं खाते. परमाणु खतरे पर चिंता परमाणु हथियारों से जुड़े खतरे और परमाणु टकराव की बढ़ती आशंका पर गंभीर चिंता जताई गई. क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सदस्य देशों के बीच सीमा पार पेमेंट को आसान बनाने के लिए बातचीत जारी रखने और काम के समाधान तलाशने पर सहमति बनी. एकतरफा दबाव वाले कदमों की निंदा अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ उठाए जाने वाले एकतरफा आर्थिक और दूसरे दबाव वाले कदमों की निंदा की गई. व्यापार और सप्लाई चेन वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और ऊर्जा की आवाजाही को सुचारू रखने के लिए BRICS देशों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया.

फैसलों को जमीन पर उतारने की चुनौती

BRICS देशों ने घोषणा में सिर्फ जंग और विवादों को लेकर बात नहीं की, बल्कि व्यापार और आर्थिक सहयोग को लेकर भी अपनी प्राथमिकताएं साफ कीं. एकतरफा टैरिफ और दूसरे व्यापारिक कदमों को लेकर चिंता जताई गई. वहीं, सीमा पार पेमेंट को आसान बनाने के लिए आगे बातचीत जारी रखने की बात कही गई. इसका फायदा भविष्य में BRICS देशों के बीच कारोबार करने वाले बिजनेस और कंपनियों को मिल सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लिए गए फैसलों और उनके असली नतीजों के बीच जो दूरी है, उसे मिलकर काम करने से कम किया जा सकता है.

BRICS के 20 साल पूरे, जारी हुए दो डाक टिकट

BRICS के 20 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने समिट के दौरान दो डाक टिकट भी जारी किए. उन्होंने BRICS अध्यक्ष के तौर पर सभी सदस्य देशों के योगदान और सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया. पीएम मोदी ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा ने BRICS के साझा संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा तय कर दी है. अब असली चुनौती इन फैसलों को जमीन पर उतारने और उन्हें ठोस नतीजों में बदलने की है. समिट के बंद कमरे के सत्र के बाद पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी हाथ मिलाया और बातचीत की, जिसने समिट के आखिरी दिन को और खास बना दिया.