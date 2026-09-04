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दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा प्लान, 5 सितंबर को 22 जगह क्यों होगा डायवर्जन; इन रास्तों से बचें

दिल्ली में 5 सितंबर को सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे. यात्रियों को मेट्रो इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. चलिए बताते हैं इसके पीछे क्या वजह है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 4, 2026, 9:26 PM IST
दिल्ली में ट्रैफिक का बड़ा प्लान, 5 सितंबर को 22 जगह क्यों होगा डायवर्जन; इन रास्तों से बचें

Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में होने वाले BRICS समिट से पहले राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 5 सितंबर के लिए एडवाइजरी जारी की है. इस दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मोटरकेड रिहर्सल होगी, जिसके चलते कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा और जरूरत के मुताबिक वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा.

BRICS समिट 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होना है. इससे पहले विदेशी मेहमानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं.

और पढ़ें: 15 August Traffic Advisory 2026: दिल्ली से लेकर पटना तक इन बड़े शहरों में बदलेंगे ट्रैफिक रूट, निकलने से पहले देखें लें एडवाइजरी

इन प्रमुख सड़कों पर रहेगा असर

  • ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 5 सितंबर को सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, राजेश पायलट मार्ग और सुब्रमण्यम भारती मार्ग समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक रेगुलेशन किया जा सकता है.
  • इसके अलावा मथुरा रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग, सत्य मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड और शांति पथ पर भी यातायात प्रभावित होने की संभावना है.
  • जनपथ, अशोक रोड, बाराखंभा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, नीति मार्ग और पंचशील मार्ग जैसे महत्वपूर्ण रास्तों पर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.
  • केमल अतातुर्क मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, प्रेस एन्क्लेव रोड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग भी संभावित रूप से प्रभावित रहने वाले रास्तों में शामिल हैं.

22 जगहों से बदला जाएगा ट्रैफिक

ट्रैफिक पुलिस ने कुल 22 डायवर्जन प्वाइंट निर्धारित किए हैं. इनमें डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मीर दर्द चौक, कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर कस्तूरबा गांधी मार्ग और जनपथ शामिल हैं.

इसके अलावा पटेल चौक, धौला कुआं, RML अस्पताल राउंडअबाउट, वंदे मातरम मार्ग, मोती बाग फ्लाईओवर और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग राउंडअबाउट पर भी वाहनों की दिशा बदली जा सकती है. मदरसा टी-प्वाइंट, लोधी रोड और नीला गुंबद भी डायवर्जन वाले स्थानों में शामिल हैं.

ट्रैफिक पुलिस ने क्या सलाह दी?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि 5 सितंबर को घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें. लोगों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और संभव हो तो निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

पुलिस ने खासतौर पर मेट्रो को प्राथमिकता देने की अपील की है. साथ ही वाहन चालकों से निर्धारित डायवर्जन रूट का पालन करने और मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. आपातकालीन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दिया जाएगा.

10 से 14 सितंबर तक प्रभावित होगी आवाजाही

BRICS समिट के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था केवल 5 सितंबर की रिहर्सल तक सीमित नहीं रहेगी. विदेशी प्रतिनिधियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला 10 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है और उनके लौटने तक राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रभावित रह सकता है.

10 से 14 सितंबर के बीच मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में डायवर्जन, अस्थायी प्रतिबंध और कुछ जगहों पर सड़क बंद किए जाने जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है.

विदेशी राष्ट्राध्यक्षों, प्रतिनिधिमंडलों और अन्य गणमान्य लोगों की आवाजाही के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत प्लान तैयार किया है. ऐसे में इन इलाकों में रहने या रोजाना आने-जाने वाले लोगों के लिए अगले कुछ दिनों में यात्रा का समय बढ़ सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें, वैकल्पिक मार्गों की जानकारी रखें और महत्वपूर्ण काम के लिए घर से पर्याप्त समय पहले निकलें. खासकर 5 सितंबर को मोटरकेड रिहर्सल के दौरान प्रमुख मार्गों पर अचानक ट्रैफिक बदलाव हो सकते हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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