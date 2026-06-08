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BRICS के मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंची सिलक्यारा रेस्क्यू की गूंज

BRICS बैठक में उत्तराखंड मॉडल को मिली यह सराहना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है. यह SDRF और अन्य संबंधित एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 8, 2026, 12:07 PM IST
uttarakhand Bricks

प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बेहद संवेदनशील उत्तराखंड ने एक बार फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. राज्य के आपदा प्रबंधन मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सराहना मिली है. भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में 3 से 5 जून 2026 तक आयोजित ‘BRICS Disaster Risk Reduction (DRR) Working Group’ की बैठक में उत्तराखंड के प्रयासों को विशेष रूप से सराहा गया. इस तीन दिवसीय सम्मेलन में ब्रिक्स समूह के 11 सदस्य और साझेदार देशों के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए. बैठक का मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करने, मजबूत अवसंरचना विकसित करने, पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने और आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर अनुभव साझा करना था.

उत्तराखंड की ओर से SDRF के सेनानायक अर्पण यदुवंशी (आईपीएस) और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में विकसित आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता विकास, तकनीकी नवाचार और प्रभावी राहत-बचाव व्यवस्था पर विस्तृत प्रस्तुति दी. प्रस्तुति के दौरान उत्तराखंड की जटिल भौगोलिक परिस्थितियों, भूस्खलन, अतिवृष्टि, ग्लेशियर झीलों, सड़क अवरोध और तीर्थयात्रा से जुड़े जोखिमों की जानकारी साझा की गई. साथ ही राज्य में विकसित बहु-एजेंसी समन्वय प्रणाली, आधुनिक पूर्व चेतावनी तंत्र और त्वरित राहत-बचाव व्यवस्था को भी प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया.

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उत्तराखंड के कई बचाव अभियानों का जिक्र

सम्मेलन में विशेष रूप से सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और धराली आपदा प्रबंधन कार्यों का उल्लेख किया गया. इन अभियानों को कठिन परिस्थितियों में तकनीक, प्रशासनिक समन्वय, धैर्य और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया गया. विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने इन प्रयासों की खुलकर सराहना की.बैठक में उत्तराखंड की पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण उपायों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल को भी सराहा गया. वहीं एसडीआरएफ की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया क्षमता को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में एक सफल आपदा प्रबंधन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया.

राज्य में लगातार मजबूत हो रहा आपदा प्रबंधन

अर्पण यदुवंशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में आपदा प्रबंधन को लगातार मजबूत किया जा रहा है. जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, क्षमता निर्माण और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में आपदा प्रबंधन केवल राहत और बचाव तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी, प्रशिक्षित बल और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है. वहीं, यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने कहा कि भू-स्थानिक तकनीक, रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक पूर्व चेतावनी तंत्र भविष्य की आपदा चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

ब्रिक्स बैठक में उत्तराखंड मॉडल को मिली यह सराहना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एसडीआरएफ और अन्य संबंधित एजेंसियों के निरंतर प्रयासों को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता है. साथ ही यह साबित करता है कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभरा है.

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