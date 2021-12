Brigadier LS Lidder News Update: हेलीकॉप्‍टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat), उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 मृतकों में ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर (Brig LS Lidder) भी शामिल हैं. आज ब्रिगेडियर लिड्डर का दिल्‍ली में सैन्‍य सम्‍मान के साथ अंतिम संस्‍कर कर दिया है. ब्रिगेडियर लिड्डर की 17 की बेटी आशना लिड्डर ने उनका अंतिम संस्‍कार किया. पूरा देश इस हादसे से जब भावुक है, तब ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर की पत्‍नी गीतिका लिड्डर ने सबसे बड़े दुख के वक्‍त जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है, वह अपने आप में बहुत ऊंचा है. 52 साल की महज उम्र में ब्रिगेडियर एल एस लिड्डर की जब जान चली गई और उनके अंतिम संस्‍कार से पहले उनकी पत्‍नी गीतिका लिड्डर (Geetika Lidder) ने कहा, हमें उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देनी चाहिए. ज़िंदगी बहुत लंबी है, अब अगर भगवान को ये ही मंजूर है तो हम इसके साथ ही जिएंगे. वो एक बहुत अच्छे पिता थे, बेटी उन्हें बहुत याद करेगी. ये एक बहुत बड़ा नुकसान है.Also Read - Delhi-NCR की वायु गुणवत्ता में 'हल्का' सुधार, सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान; निर्माण पाबंदियों पर मिलेगी छूट?

#WATCH | “…We must give him a good farewell, a smiling send-off, I am a soldier’s wife. It’s a big loss…,” says wife of Brig LS Lidder, Geetika pic.twitter.com/unLv6sA7e7

मैं 17 साल की होने वाली हूं. मेरे पापा मेरे साथ 17 साल तक रहे: बेटी आशना

ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी आशना लिड्डर (Aashna Lidder) ने भावुक पलों के दौरान कहा, मैं 17 साल की होने वाली हूं. मेरे पापा मेरे साथ 17 साल तक रहे, हम उनकी अच्छी यादें अपने साथ लेकर चलेंगे. ये एक राष्ट्रीय क्षति है. मेरे पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और मेरे हीरो थे. वो बहुत खुश मिजाज इंसान और मेरे सबसे बड़े प्रेरक थे.

#WATCH | Daughter of Brig LS Lidder, Aashna Lidder speaks on her father’s demise. She says, “…My father was a hero, my best friend. Maybe it was destined & better things will come our way. He was my biggest motivator…”

He lost his life in #TamilNaduChopperCrash on Dec 8th. pic.twitter.com/j2auYohtmU

