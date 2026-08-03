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बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने छह महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया. करीब दो साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: August 3, 2026, 11:10 AM IST
बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट ने किया बरी
Breaking News
  • दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी किया.
  • मामले में पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को भी राहत मिली.
  • छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.
  • करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को छह महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में बरी कर दिया. इस मामले में उनके साथ महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी राहत मिली. ये फैसला लगभग दो सालों तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आया. कोर्ट के फैसले के साथ लंबे समय से चर्चा में रहा ये मामला कानूनी रूप से एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया. हालांकि, ये फैसला सार्वजनिक और खेल जगत में नई बहस को भी जन्म दे सकता है.

खबर पर अपडेट जारी है…

और पढ़ें: विनेश फोगाट पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा WFI, एशियन गेम्स में भागीदारी से जुड़ा है मामला

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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