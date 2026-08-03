बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट ने किया बरी

दिल्ली कोर्ट ने छह महिला पहलवानों की तरफ से दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया. करीब दो साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/brij-bhushan-sharan-singh-acquitted-delhi-court-sexual-harassment-case-women-wrestlers-8491556/ Copy

Breaking News

दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को सभी आरोपों से बरी किया.

मामले में पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को भी राहत मिली.

छह महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे.

करीब दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

दिल्ली की कोर्ट ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को छह महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में बरी कर दिया. इस मामले में उनके साथ महासंघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को भी राहत मिली. ये फैसला लगभग दो सालों तक चली सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आया. कोर्ट के फैसले के साथ लंबे समय से चर्चा में रहा ये मामला कानूनी रूप से एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया. हालांकि, ये फैसला सार्वजनिक और खेल जगत में नई बहस को भी जन्म दे सकता है.

खबर पर अपडेट जारी है…