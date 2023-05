बृजभूषण शरण सिंह पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले- जांच होने दीजिए, अगर गलत पाया गया, तो गिरफ्तारी भी होगी

Brij Bhushan Sharan Singh, Wrestlers Protest, Haridwar, delhi: हरिद्वार में आज हर की पौड़ी में ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने पहुंचे पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूछे गए सवाल पर और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में प्रतिक्रिया दी है और कहा है, अगर मैं गलत पाया गया तो गिरफ्तारी होगी.

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण ने पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा, मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है और अगर मैं गलत पाया गया तो गिरफ्तारी होगी. जांच होने दीजिए, यह दिल्ली पुलिस के हाथ में है. अगर गलत पाया गया, तो गिरफ्तारी भी होगी.

बता दें कि नाटकीयता भरे दिन में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सहित देश के शीर्ष पहलवान मंगलवार को गंगा नदी में अपने ओलंपिक और विश्व पदक विसर्जित करने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहां पहुंचे लेकिन खाप और किसान नेताओं के मनाने पर ऐसा नहीं किया. हालांकि अपनी मांगे मानने के लिये पांच दिन का समय दिया है.