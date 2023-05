बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है, तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा

Brij Bhushan Sharan Singh : डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज बुधवार को एक बड़ा बयान देते हुए खुद फांसी लगा लेने की बात कही है. बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है, तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा.

बाराबंकी में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने कहा, मैंने कहा था कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा. आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं. 4 महीने हो गए वो मेरी फांसी चाहते हैं लेकिन सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो वो (पहलवान) अपना मेडल लेकर गंगा में बहाने जा रहे हैं.