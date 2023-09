बृंदा करात ने निशिकांत दुबे के आरोप को बताया झूठा, कहा- दानिश अली के साथ जो हुआ वह मौखिक लिंचिंग थी

Danish Ali, Ramesh Bidhuri: सीपीआई (एम) नेता (CPI-M leader) बृंदा करात (Brinda Karat) ने आज रविवार को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) के बीएसपी सांसद दानिश (BSP MP Danish Ali) पर लगाए गए आरोप को झूठा बताया है. बृंदा करात ने कहा है, “निशिकांत दुबे का आरोप झूठ है. बीएसपी सांसद दानिश अली के साथ, जो हुआ वह मौखिक लिंचिंग थी.

बता दें कि निशिकांत दुबे ने कल शनिवार को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद के बीच दावा किया था कि उनके सांसद रमेश विधूड़ी को दानिश अली ने उकसाया था. कहा था कि “जैसा कि मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “नीच” कहते रहे थे. उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए.

सीपीआई (एम) नेता बृंदा करात ने कहा है, “निशिकांत दुबे का आरोप झूठ है… बीएसपी सांसद दानिश अली के साथ, जो हुआ वह मौखिक लिंचिंग थी… सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए…किसी भी सांसद को ऐसा विशेषाधिकार नहीं है कि वह दूसरे सांसद के खिलाफ सिर्फ इसलिए ऐसे बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर सके क्योंकि वह एक खास समुदाय से है.

#WATCH | On BJP MP Nishikant Dubey’s allegation that BSP MP Danish Ali made derogatory remarks against PM, CPI(M) leader Brinda Karat says, ” Nishikant Dubey’s allegation is a lie…what happened with BSP MP Danish Ali was verbal lynching…strict action must be taken, arrest… pic.twitter.com/HXkCVv2fzk

— ANI (@ANI) September 24, 2023