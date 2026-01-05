  • Hindi
  • India Hindi
  • British Mp Bob Blackman Say Pakistan Occupied Kashmir Should Be Reunited With India

पूरा पीओके भारत में मिलाओ...ब्रिटिश सांसद ने भारत की धरती से पाकिस्तान को हड़काया, कश्मीरी पंडितों का जिक्र भी किया

ब्लैकमैन ने कहा, "मैंने शुरू से ही कहा है कि जम्मू और कश्मीर की पूरी रियासत को भारत के ताज के तहत फिर से एक किया जाना चाहिए."

Published date india.com Published: January 5, 2026 2:43 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन)
ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन (British MP Bob Blackman) ने जम्मू और कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन किया है. बॉब ब्लैकमैन ने कहा है कि गिलगित-बाल्टिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाके पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं और इन्हें भारत के साथ फिर से मिला देना चाहिए. उन्होंने पीओके पर पाकिस्तान के लगातार अवैध नियंत्रण की कड़ी आलोचना भी की. बॉब ब्लैकमैन ने ये बातें रविवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहीं.

ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि उनके विचार 1990 के दशक की शुरुआत की घटनाओं, खासकर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित हैं. ब्लैकमैन ने कहा कि मैंने सिर्फ तब आर्टिकल 370 को हटाने की बात नहीं की जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मैनिफेस्टो में डाला और लागू किया. मैंने यह बात 1992 में कही थी जब कश्मीरी पंडितों को जम्मू और कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था.

ब्लैकमैन ने कहा कि हमने तब भी कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर किए गए अत्याचार को लेकर एक बड़ी मीटिंग की थी ताकि लोगों से कह सकें कि यह गलत है. लोगों को सिर्फ उनके धर्म और बैकग्राउंड की वजह से उनके पुश्तैनी घरों से बाहर निकाला जा रहा था. यह अन्याय है.

ब्रिटिश सांसद ने ये भी कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में आतंकवाद की लगातार निंदा की है और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के कंट्रोल को बार-बार गलत बताया है. उन्होंने कहा कि मैंने जम्मू और कश्मीर रियासत के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की भी निंदा की है.

ब्लैकमैन ने आगे कहा, “मैंने शुरू से ही कहा है कि जम्मू और कश्मीर की पूरी रियासत को भारत के ताज के तहत फिर से एक किया जाना चाहिए.” बता दें कि ब्रिटेन के कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन हमेशा से जम्मू-कश्मीर पर भारत के साथ रहे हैं. पहलगाम में आतंकी घटना के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया था. ब्लैकमैन ने इस बारे में ब्रिटेन की संसद में भी आवाज उठाई थी और कहा था कि पहलगाम में भयानक आतंकवादी हमला हुआ था. जिसके जवाब में भारत का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी.

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

