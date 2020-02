नईदिल्ली/लंदन: जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस लेने के भारत के कदम की आलोचक रहीं एक ब्रिटिश सांसद ने सोमवार को दावा किया कि नई दिल्‍ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनके पास वैध वीजा होने के बावजूद उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया और उन्हें दुबई भेज दिया गया, जहां से वह दिल्ली गई थीं.

लेबर पार्टी की सांसद डेब्बी अब्राहम के इस दावे का कि उनके पास वैध वीजा था, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खंडन किया और कहा कि उन्हें (पहले ही) सूचना दे दी गई थी कि उनका ई-वीजा रद्द कर दिया गया है.

कश्मीर पर ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप की अध्यक्ष अब्राहम ने कहा कि वह अपने परिवार और दोस्तों से मिलने वैध ई वीजा पर यात्रा कर रही थीं, लेकिन बिना कारण बताए उनका वीजा रद्द कर दिया गया.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि ब्रिटिश सांसद को समुचित ढंग से सूचना दे दी गई थी कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और इस बात की जानकारी होने के बावजूद वह दिल्ली आईं.

इस संबंध में संपर्क करने पर अब्राहम ने कहा कि उन्हें ‘13 फरवरी से पहले कोई मेल नहीं मिला था’. उन्होंने कहा कि उसके बाद से वह यात्रा पर हैं और अपने कार्यालय से दूर हैं. ब्रिटेन में उनके कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की कि वह दुबई जाने वाले एक विमान में बिठा दिया गया जहां से वह सोमवार को दिल्ली पहुंची थीं. बताया जाता है कि अब्राहम का ई-वीजा अक्टूबर में जारी किया गया था और वह अक्टूबर 2020 तक वैध था.

British High Commission spokesperson: We are in contact with the Indian authorities to understand why British MP Debbie Abrahams was denied entry to India. We provided consular assistance to her whilst she was in New Delhi Airport. https://t.co/c3flifNtXg

— ANI (@ANI) February 17, 2020