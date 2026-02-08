By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
घर की नींव डालते वक्त मिला रहस्यमयी बक्सा, अंदर जो निकला वो देख उड़ गए शख्स के होश!
British era treasures Assam: असम के मोरीगांव जिले के दंदुवा गांव में एक पुराने घर की खुदाई और सफाई के दौरान ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्कों से भरा लोहे का संदूक मिला है. स्थानीय लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये खजाना 1862 और 1918 के दौर का है.
असम के मोरीगांव जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि इतिहासकारों को भी हैरान कर दिया है. दंदुवा इलाके में जब एक पुराने घर के मलबे की सफाई हो रही थी, तब मिट्टी के नीचे दबे एक भारी लोहे के संदूक ने सबका ध्यान खींचा. जब इस रहस्यमयी बक्से को खोला गया, तो अंदर का नजारा देख लोगों के होश उड़ गए.
ब्रिटिश काल का दुर्लभ खजाना
यह पुराना घर स्वर्गीय माधराम डेका का था. घर की मरम्मत और नींव के पास सफाई के दौरान मजदूरों को एक प्राचीन लोहे का संदूक मिला. इसे खोलने पर उसमें से ब्रिटिश शासन काल के दुर्लभ चांदी के सिक्के बरामद हुए. इस खजाने से1862 के महारानी विक्टोरिया के काल के सिक्के, 1918 के राजा जॉर्ज पंचम के समय के ‘वन रूपी’ (एक रुपया) के चांदी के सिक्के मिले. सिक्कों के अलावा, संदूक में एक पुराना चश्मा और कुछ अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं भी मिली हैं. संदूक पर लगी पीतल की नेमप्लेट पर K.C. Trunk & Bucket Factory, Fancy Bazar, Gauhati लिखा है. ये वस्तुएं माधराम डेका का बताया जा रहा है.
कौन थे माधराम डेका?
लोकल 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वर्गीय माधराम डेका अपने समय के एक बेहद प्रतिष्ठित और बड़े व्यवसायी थे. उनका मुख्य रूप से पीतल और कांसे के बर्तनों का बड़ा कारोबार था. माना जा रहा है कि उस दौर में बैंक जैसी सुविधाएं न होने के कारण, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई और कीमती चीजों को सुरक्षा के लिहाज से इस भारी संदूक में भरकर जमीन में सुरक्षित रख दिया होगा.
इलाके में मचा कौतूहल
जैसे ही गांव में खजाना मिलने की खबर फैली, मोरीगांव के दंदुवा स्थित इस घर पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. हर कोई उन ऐतिहासिक चांदी के सिक्कों की एक झलक पाने को बेताब था. वहीं, परिवार ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए तुरंत स्थानीय गांवबुढ़ा (मुखिया) और प्रशासन को इसकी सूचना दी. प्रशासन की मौजूदगी में ही इन वस्तुओं की सूची बनाई गई और उन्हें सार्वजनिक किया गया.
