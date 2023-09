Hindi India Hindi

Brother In Law Raped Refused To Marry When Pregnant Case Registered

बहनोई ने किया रेप, प्रेगनेंट होने पर शादी से किया इनकार, केस दर्ज

Rape Case: शादी से मना करने पर पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Rape Case (Photo File)

Crime In UP: उत्तर प्रदेश (UP) के फतेहपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां पर बहनोई ने एक युवती का रेप किया. ये जानकारी पुलिस ने दी. लड़की ने बहनोई के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है. लड़की ने आरोप लगाया कि रिश्ते में बहनोई ने आठ महीने तक जबरन संबंध बनाए और जब वो प्रेगनेंट हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Trending Now

क्या है पूरा मामला?

You may like to read

केस के मुताबिक, पीड़िता की दो साल पहले शादी तय हुई थी. इस साल दिवाली में शादी भी होनी थी. लेकिन इसी बीच रिश्ते में बहनोई ने जबरन आठ महीने तक उसके साथ संबंध बनाए. इस दौरान वो प्रेगनेंट हो गई. बहनोई ने ये बात किसी को बताने से मना किया और कहा कि अगर उसने ये बात किसी को बताया तो वो जान से मार देगा. जब लड़की ने आरोपी से शादी के लिए कहा तो उसने मना कर दिया.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

शादी से मना करने पर पीड़िता ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

RECOMMENDED STORIES