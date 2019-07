नई दिल्‍ली: बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद और वरिष्ठ नेता एवं सांसद रामचंद्र पासवान का रविवार को निधन हो गया. उन्‍होंने रविवार को राम मनोहर लोहिया अस्‍पताल में अंतिम सांस ली. लोकसभा चुनाव 2019 में समस्तीपुर से उन्होंने दूसरी बार जीत दर्ज की थी. बीती 11 जुलाई की रात पासवान को दिल का दौरा पड़ा था. उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

बता दें कि शनिवार को दिल्‍ली की पूर्व मुख्‍यमंत्री शीला दीक्ष‍ित का निधन भी बीते शनिवार को दोपहर के बाद हार्ट अट्रैक से हो गया थ. इसके दिल्ली की राजनीति को 24 घंटे के अंदर दूसरा झटका लगा, जब शनिवार को शनिवार की शाम दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद रविवार की सुबह भाजपा की दिल्ली इकाई के पूर्व अध्यक्ष मांगे राम गर्ग का निधन हो गया. गर्ग गंभीर रूप से बीमार थे और पश्चिम विहार स्थित बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में भर्ती थे.

बीते दिनों से एजलेपी सांसद रामचंद्र पासवान की स्थिति गंभीर बनी हुई थी. लोजपा के एक नेता ने बताया था कि पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान ने दिल्ली स्थित आवास पर रात में सीने में दर्द की शिकायत की थी. इसके बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Lok Janshakti Party (LJP) Member of Parliament, Ram Chandra Paswan (in file pic) passes away at RML Hospital in Delhi. He is brother of Union Minister Ram Vilas Paswan. pic.twitter.com/4n0OzZZBsA

— ANI (@ANI) July 21, 2019