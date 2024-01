दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अब KCR की बेटी के कविता से होगी पूछताछ, ED ने समन भेज किया तलब

Delhi Licquor Scam Case: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में अब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) की बेटी के कविता (K Kavitha) से पूछताछ होगी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए के कविता को मंगलवार 16 जनवरी को तलब किया है.

BRS leader K Kavitha has been summoned to appear before the ED tomorrow. She has been summoned in connection with the Delhi Excise policy scam case.

