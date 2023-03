Delhi Liquor Policy Case: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धनशोधन की जांच के संबंध में शनिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं. जांच एजेंसी इस सिलसिले में गिरफ्तार एक आरोपी से उनका आमना-सामना करा सकती है और उनका बयान दर्ज कर सकती है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की 44-वर्षीया बेटी तुगलक रोड पर अपने पिता के आधिकारिक आवास से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर संघीय एजेंसी के मुख्यालय में सुबह करीब 11 बजे पहुंचीं.

ईडी कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों के कर्मियों को तैनात किया गया है. बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया. ईडी ने कविता को नौ मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने संसद के बजट सत्र में लंबे समय से अटके महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां अनशन में शामिल होने के कारण नयी तारीख देने का अनुरोध किया था.