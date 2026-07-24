'युवाओं के खिलाफ बर्बर कार्रवाई', राहुल गांधी ने पेलेट गन इस्तेमाल को लेकर सरकार पर बोला हमला | VIDEO

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान एक छात्र साहिल को पेलेट लगा, जिससे उसकी एक आंख बुरी तरह डैमेज हो गई. हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 24, 2026, 4:41 PM IST
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान साहिल की आखं पेलेट की वजह से बुरी तरह डैमेज हो गई. (Photo- PTI)

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि NEET पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षाकर्मियों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया. वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस दौरान पेलेट गन भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और उनकी आंखों की रोशनी तक चली गई है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए युवक साहिल को मीडिया के सामने पेश किया और कहा कि ऐसे ‘हजारों युवाओं’ के खिलाफ बर्बर कार्रवाई की गई है.

‘बुरी तरह डैमेज हो गई साहिल की आंख’

उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान साहिल को पेलेट लगा, जिससे उसकी एक आंख बुरी तरह डैमेज हो गई. हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पेलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है. राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि उस समय पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जब यह युवक देश का तिरंगा लेकर खड़ा था. इसकी आंख को नुकसान पहुंचा है और इसे दिखाई नहीं दे रहा है.’ उन्होंने कहा, ‘ये हमारे भविष्य हैं और ऐसे हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठियां चलाई गई हैं, उन्हें मारा और पीटा गया है. ये पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे.’ उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार को ‘झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा.’

और पढ़ें: 'मुआवजा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और...' CJP ने बताया सरकार से क्या-क्या हुई बात

राहुल गांधी बोले- धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा

राहुल गांधी ने कहा, ‘सरकार ने हमारे भविष्य पर आक्रमण किया है. भविष्य, यानी युवा, सिर्फ तीन चीजें कह रहा है. पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए. दूसरी मांग है कि लाठी चलाने वालों और छात्रों की पिटाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो. तीसरी मांग है कि प्रधानमंत्री युवाओं से माफी मांगें.’ राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों की मांगों के साथ खड़ा है और प्रश्नपत्र लीक जैसे मामलों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा प्रणाली के गिरते स्तर के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं और उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक छात्रों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं, प्रदर्शन जारी रहेगा.

CJP का दावा- सरकार 2 मुख्य मांगों पर सहमत

कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई लगभग दो घंटे लंबी बैठक के बाद, CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि केंद्र सरकार ने संगठन की दो मुख्य मांगों पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए कुछ और समय मांगा है. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रांका ने बताया कि सरकार ने NEET परीक्षा के दबाव में खुदकुशी करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) व कानूनी मामले वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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