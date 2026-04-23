  • Hindi
  • India Hindi
  • Brutal Blue Drum Murder Accused To Devoted Devotee Muskan Dramatic Change Neele Drum Wali Muskan Ab Kya Karti Hai

जेल में कैसी जिंदगी जी रहे हैं नीले ड्रम वाले मुस्कान और साहिल, दोनों ने सौरभ की लाश के किए थे टुकड़े

जेल में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म भी दिया है, जो अब छह महीने की हो चुकी है.

Published date india.com Published: April 23, 2026 3:38 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
जानिए कितनी बदली है
जानिए कितनी बदली है

मेरठ जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ आरोपी है, इन दिनों जेल में उसके बर्ताव में काफी बदलाव दिखा रहा है. हत्या के बाद शव के टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने वाली इस महिला ने अब भक्ति मार्ग अपनाया है.पिछले करीब 13 महीनों से मुस्कान को जेल में कोई मुलाकाती नहीं मिला है, जिसके बाद उसने खुद को पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों में पूरी तरह डुबो लिया है.

सात घंटे भगवान की साधना में बिताती है

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वह रोजाना लगभग सात घंटे भगवान की साधना में बिताती है, जिसमें रुद्राक्ष की माला से जाप करना शामिल है. महिला बंदियों के साथ बातचीत में मुस्कान अब दुनियावी मोह-माया को नकारती नजर आ रही है. वह कहती है कि इंसान की असली मदद और मुश्किलों में सहारा केवल ईश्वर ही देता है. इस दौरान वह भजनमाला, सत्संग और धार्मिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेती है.

नियमित रूप से सुंदरकांड और श्रीरामायण का पाठ

मुस्कान भगवान शिव की विशेष भक्ति करती है. वह नियमित रूप से सुंदरकांड और श्रीरामायण का पाठ भी करती है. ड्रग्स से दूर रहने के बाद अब उसे भक्ति का ऐसा नशा चढ़ा है कि वह दिन-रात आध्यात्मिक गतिविधियों में लीन रहती है.

बयान दर्ज कराने से पहले मुस्कान में काफी एंग्जायटी देखी गई थी, लेकिन बयान देने के बाद वह अब मानसिक राहत महसूस कर रही है. जेल के अंदर उसका व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ है और अन्य बंदियों के साथ उसकी चर्चाएं भी बढ़ गई हैं.

साहिल शुक्ला खेती-बाड़ी का काम करता है

सह-अभियुक्त साहिल शुक्ला खुद को जेल में खेती-बाड़ी जैसे कामों में व्यस्त रखता है. वहीं मुस्कान का किरदार इन दिनों जेल में काफी चर्चित हो गया है, क्योंकि 13 महीने की लंबी अवधि के बाद उसकी धार्मिक प्रवृत्ति सबका ध्यान खींच रही है.

यह मामला मार्च 2025 का है, जब मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी. आरोप है कि दोनों ने शव को टुकड़ों में बांटकर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया था. पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार किया था. जेल में मुस्कान ने एक बेटी को जन्म भी दिया है, जो अब छह महीने की हो चुकी है. हाल ही में कोर्ट पेशी के दौरान सौरभ की मां ने मुस्कान से भावुक होकर पूछा कि उनके बेटे ने हर महीने 50 हजार रुपये दिए फिर भी हत्या क्यों की. मुस्कान और साहिल दोनों आरोपों से इनकार कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.