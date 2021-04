Brutal Crime: बेटी से हुए बलात्कार की खबर सुनकर एक पिता पर ऐसा पागलपन सवार हुआ कि उसने उस परिवार के छह सदस्यों को जान से मार डाला. परिवार के एक सदस्य ने कातिल की बेटी से बलात्कार किया था, सबकी हत्या कर पिता ने बेटी का बदला लिया है. घटना आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम जिले के एक गांव की है जहां गुरुवार को हुई इस घटना को सुनकर सनसनी फैल गई है. Also Read - तोड़ कर रख देता है मैरिटल रेप, उस दिन बंद दरवाजें के पीछे भी कुछ ऐसी ही हुआ था और चीखें...

जानकारी के मुताबिक एक पिता ने अपनी बेटी से हुई दुष्कर्म का बदला लेते हुए हत्यारा बन गया और छह लोगों की हत्या कर दी है. हत्या के बाद वह शख्स फरार बताया जा रहा है. विशाखापट्टनम जिले के जट्टादा गांव में हुई इस घटना को सुनकर पुलिस भी सकते हैं है. कातिल उस शख्स ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया है. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Andhra Pradesh: 6 members of a family killed by a man whose daughter was allegedly raped by a member of the said family; the alleged rapist is absconding. The incident occurred in Juttada village of Visakhapatnam district. Police team present at the spot, investigation underway. pic.twitter.com/Uu2PcOMQdR

— ANI (@ANI) April 15, 2021