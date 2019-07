बेंगलुरू: सरकारी लिपिक की नौकरी करने और फिर हार्डवेयर की दुकान चलाने के बाद राजनीति में लंबी छलांग लगाने वाले कर्नाटक के नये मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने अपने राजनीतिक जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. येदियुरप्पा के चेहरे पर 14 महीने के बाद फिर से मुस्कान लौटी है. तब वह राज्य विधानसभा में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे.

Karnataka: BJP State President BS Yediyurappa takes oath as Chief Minister at Raj Bhavan in Bengaluru. pic.twitter.com/5tEFE8GnHN

— ANI (@ANI) July 26, 2019