कर्नाटक रिजल्ट 2023: पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने मानी हार, कहा- चुनाव नतीजों से दुखी न हों कार्यकर्ता

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में पार्टी की हार मान ली है. रूझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद येदियुरप्पा मीडिया के सामने आए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी की हार पर दुखी न होने की सलाह दी थी. येदियुरप्पा ने कहा कि कहा है कि हार-जीत भाजपा के लिए बड़ी बात नहीं है. दो सीट से शुरुआत कर भाजपा आज सबसे बड़ी पार्टी बन गई है. कार्यकर्ताओं को दुखी होने की जरूरत नहीं है. हम अपने हार पर पुनर्विचार करेंगे. हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें वोट करने के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं.

“Victory and defeat aren’t new to BJP. Party workers need not be panicked by these results. We will introspect about the party’s setback. I respectfully accept this verdict,” says BJP leader BS Yediyurappa on the party’s defeat in #KarnatakaElectionResults pic.twitter.com/LYudJZGIcL — ANI (@ANI) May 13, 2023