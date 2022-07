शिवमोगा: कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को घोषणा की कि वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने बेटे और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के लिए अपनी शिकारीपुरा सीट छोड़ देंगे. पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में विजयेंद्र शिकारीपुरा सीट से लड़ेंगे.Also Read - Top News of the Day: CBSE का 10वीं का रिजल्ट जारी और 6 लाख लोगों के Aadhaar Card कैंसिल सहित, पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

येदियुरप्पा की घोषणा को उनकी चुनावी राजनीति की समाप्ति माना जा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ”मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं. विजयेंद्र शिकारीपुरा से चुनाव लड़ेंगे. मैं हाथ जोड़कर शिकारीपुरा की जनता से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझसे भी अधिक अंतर से उन्हें जीत दिलाएं.” Also Read - 2024 के चुनावों पर भाजपा की नजर, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग पैटर्न का करेगी अध्ययन

I am giving up my Assembly constituency for my son BY Vijayendra. I request the voters of Shikaripura to make sure that he wins with a huge margin. I will not contest the next election: Karnataka BJP leader and former CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/dalPnenzSC

— ANI (@ANI) July 22, 2022