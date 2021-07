बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच समर्थन में उठ रहे स्वरों को लेकर बी एस येदियुरप्पा (CM BS Yediyurappa) ने अपने समर्थकों व शुभचिंतकों से आग्रह किया है कि वे किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन या अनुशासनहीनता (protests/indiscipline) न करें जिससे बीजेपी (BJP) को शर्मिंदगी झेलनी पड़े. 78 साल मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके लिए पार्टी ”मां समान” है. उन्होंने विश्वास जताया है कि वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें पद छोड़ने को नहीं कहा है.Also Read - CAA और NRC को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान- देश के मुसलमानों को दिया यह भरोसा

बी एस येदियुरप्पा ने ट्वीट किया, "मुझे गर्व है कि मैं भाजपा का वफादार कार्यकर्ता हूं. मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि मैंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए पार्टी की सेवा की है. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि पार्टी के संस्कारों के अनुरूप आचरण करें और ऐसा कोई प्रदर्शन या अनुशासनहीनता न करें जिससे पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़े."

I urge everyone to act in accordance with party ethics & not indulge in protests/indiscipline that is disrespectful& embarrassing for the party: Karnataka CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/4b3vUsrc4H

— ANI (@ANI) July 22, 2021