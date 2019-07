बेंगलुरू: कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा आज शाम छह बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण से पहले बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के कडू मल्लेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की. बता दें कि आज सुबह येदियुरप्पा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, साथ ही उनसे अनुरोध किया था कि वे शाम छह बजे शपथ ग्रहण कराएं.

Karnataka: BJP State President BS Yediyurappa offers prayers at Kadu Malleshwara temple in Bengaluru. He will take oath as Chief Minister at 6 pm, today. pic.twitter.com/INvvZ1C9Yy

