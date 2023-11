BS येदियुरप्पा के बेटे BY Vijayendra को बड़ी जिम्मेदारी, बनाए गए Karnataka BJP चीफ

Karnataka BJP News: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ BJP नेता बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa) के बेटे और विधायक विजयेंद्र येदियुरप्पा (BY Vijayendra) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. विजयेंद्र येदियुरप्पा को BJP की प्रदेश इकाई का अध्यक्ष (Karnataka BJP president) नियुक्त किया गया है. पार्टी की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है.

Senior BJP leader BS Yediyurappa’s son and party MLA BY Vijayendra appointed as Karnataka BJP president pic.twitter.com/GVetBoAUVm

— ANI (@ANI) November 10, 2023