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भतीजे आकाश को मायावती ने दिया 'आनंद' का ऑफर, लेकिन ससुर को लेकर रख दी ये बड़ी शर्त

BSP सुप्रीमो मायावती ने बुधवार (9 सितंबर 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के जरिए अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद को लेकर अपना रुख साफ किया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 9, 2026, 6:37 PM IST
भतीजे आकाश को मायावती ने दिया 'आनंद' का ऑफर, लेकिन ससुर को लेकर रख दी ये बड़ी शर्त
आकाश आनंद को कभी मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था. दिसंबर 2023 में मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. (PTI)

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. मायावती ने भले ही इस बार भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन उनकी बहुजन समाज पार्टी (BSP) में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही हैं. इस बीच BSP प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की पार्टी में वापसी और भविष्य की भूमिका को लेकर बड़ा संकेत दिया है. मायावती ने साफ किया है कि आकाश आनंद को पार्टी में फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तभी दी जाएगी, जब उनके ससुर और BSP के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लेंगे. मायावती के इस बयान को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बसपा के भीतर चल रहे संगठनात्मक बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

BSP सुप्रीमो मायावती ने बुधवार (9 सितंबर 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट के जरिए अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद को लेकर अपना रुख साफ किया है. उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी के मिशन से ज्यादा अपने निजी और पारिवारिक हितों और महत्वाकांक्षाओं को महत्व दिया. मायावती के मुताबिक, इसका नुकसान अशोक सिद्धार्थ के साथ-साथ उनके दामाद आकाश आनंद को भी उठाना पड़ा है.

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भतीजे के दामाद को दी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़ने की सलाह

BSP प्रमुख ने कहा, “अशोक सिद्धार्थ के पास अभी भी मौका है कि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़कर राजनीति से पूरी तरह संन्यास ले लें. ऐसा होने के बाद ही आकाश आनंद के लिए पार्टी में स्वतंत्र रूप से काम करना संभव होगा. फिर उन्हें उनकी जिम्मेदारियां वापस देने पर विचार किया जा सकता है.”

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अशोक सिद्धार्थ पर पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अशोक सिद्धार्थ के खिलाफ बसपा पहले ही कार्रवाई कर चुकी है. अगस्त 2026 में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया था. उनके साथ BSP के नेशनल को-ऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल पर भी अनुशासनहीनता और पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की गई थी. हालांकि, अशोक सिद्धार्थ को इससे पहले भी पार्टी से बाहर किया जा चुका था और बाद में उनकी वापसी हुई थी.

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आकाश आनंद की राजनीतिक भूमिका पर फिर सस्पेंस

आकाश आनंद को कभी मायावती का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था. दिसंबर 2023 में मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था. हालांकि, 2024 में उनके एक विवादित भाषण के बाद मायावती ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से हटा दिया था. बाद में आकाश की पार्टी में वापसी हुई और उन्हें दोबारा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई.

पिछले कुछ समय में एक बार फिर उनकी भूमिका को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है. सितंबर की शुरुआत में मायावती ने संकेत दिया था कि आकाश आनंद को अभी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देना उचित नहीं होगा और उन्हें राजनीतिक रूप से और मैच्योर होने की जरूरत है. इसके बाद उनके राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाए जाने की भी चर्चा सामने आई.

अब मायावती ने आकाश की भविष्य की भूमिका के लिए एक और शर्त सामने रख दी है. यानी आकाश आनंद के लिए पार्टी में सक्रिय भूमिका की राह पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी राजनीतिक अड़चन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ से जुड़ी दिखाई दे रही है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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