'मैं इतना नहीं गिर गया हूं कि PM Modi के बारें में...', BSP MP दानिश अली ने उकसाने के दावे पर तोड़ी चुप्पी

नई दिल्लीः बसपा सांसद दानिश अली (BSP MP Danish Ali) ने बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे (BJP MP Nishikant Dubey) के उकसाने वाले दावे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि भाजपा नेता नैरेटिव चला रहे हैं. निशिकांत दूबे के आरोप निराधार हैं. दानिश अली ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि भाजपा का संकट प्रबंधन समूह 48 घंटे बैठने के बाद कम से कम आरोप तो ढंग का लगाता. दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई विवादित टिप्पणी करे… ये आरोप निराधार हैं, मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि भाजपा-आएसएस में तो ट्रेनिंग ही दी जाती है कि एक झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो.

इससे पहले भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी (BJP MP Ramesh Bidhuri) की टिप्पणी पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा कि रमेश बिधुड़ी की तरफ से दानिश अली के लिए जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया वह समाज स्वीकार नहीं करेगा, इन शब्दों का प्रयोग निंदनीय है… सदन में दानिश अली बार-बार प्रधानमंत्री को ‘नीच’ कह रहे थे. मैंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दानिश अली की टिप्पणी और उस दिन चर्चा के दौरान सौगात रॉय और अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया है.

