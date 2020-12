Buddhadeb Bhattacharya Health Update: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य (Buddhadeb Bhattacharya) को सांस लेने में तकलीफ के बाद कोलकाता में एक अस्पताल ले जाया गया. सूत्रों ने बताया कि अस्पताल के ‘फ्लू क्लीनिक’ में डॉक्टर माकपा के वरिष्ठ नेता भट्टाचार्य (Buddhadeb Bhattacharya) का इलाज कर रहे हैं. Also Read - West Bengal Elections: जेपी नड्डा की ममता बनर्जी को चुनौती, बोले- सीएम इलाके से शुरू होगा गृह संपर्क अभियान

निजी अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा, 'उनका इलाज चल रहा है. हमारे फ्लू क्लीनिक में उनकी जरूरी जांच की जा रही हैं, जिसके बाद तय किया जाएगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है या नहीं.'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर लिखा, 'पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य सांस लेने की समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हैं. उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं.'

Concerned to hear that former Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee has been hospitalised with breathing problems. Praying for his speedy recovery and wishing him well

