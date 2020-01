नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं, किसान, मजदूर संघ सहित विभिन्न पार्टी मोर्चा के सदस्यों, विशेषज्ञों से पार्टी मुख्यालय में चर्चा की. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होकर दो चरणों में तीन अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जायेगा.

Delhi: Meeting of Finance Minister Nirmala Sitharaman was held with BJP office bearers, Spokespersons,Morchas and other party organizations at BJP office, on union budget consultations. Party Working President JP Nadda was also present (earlier visuals) pic.twitter.com/XDxJgUw38v

