Budget 2022 Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में साल 2022-23 का बजट (Union Budget) पेश किया. बजट के दौरान दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं. बजट को जहां बीजेपी नेताओं ने समावेशी बताया. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi On Budget 2022) का भी बजट पर रिएक्शन आया है. उन्होंने कहा कि यह बजट में गरीब कल्याण पर जोर दिया गया है. इससे युवाओं के सपनों को मजबूती मिलेगी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है. ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा.Also Read - Nirmala Sitharaman ने दिया अपना सबसे छोटा बजट भाषण, Manmohan Singh के नाम है ये बड़ा रिकॉर्ड

This budget brings in new hopes and opportunities for the people. It strengthens the economy; it's full of 'more infrastructure, more investment, more growth and more jobs'. There is also a new provision of green jobs; budget ensures a bright future for youth: PM Modi pic.twitter.com/LaPunJ3csP — ANI (@ANI) February 1, 2022

Also Read - Budget 2022: पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 तक 80 लाख घरों का किया जाएगा निर्माण

उन्होंने कहा कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा. पीएम ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है. ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी. Also Read - Budget 2022: कांग्रेस ने बजट को बताया मध्यम और वेतनभोगी वर्ग के साथ विश्वासघात

For the first time in the country, 'Parvat Mala' scheme is being kickstarted for regions like Himachal Pradesh, Uttarakhand, J&K, northeast. It'll facilitate modern system of transportation & connectivity in hills. This will provide strength to border villages: PM #Budget2022 pic.twitter.com/3WER419FBI — ANI (@ANI) February 1, 2022

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

An announcement of over Rs 2.25 lakh crores MSP will be directly transferred (to farmers); budget will double farmers' income. For MSMEs, credit guarantee and many new schemes have been announced: PM Modi pic.twitter.com/GWlaMLQ8gf — ANI (@ANI) February 1, 2022

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है. डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 % डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा.

I congratulate Finance Minister Nirmala Sitharaman for this 'People Friendly and Progressive budget'. I will speak in detail on the Budget at 11 am tomorrow: PM Modi. pic.twitter.com/GPGMHcWMvJ — ANI (@ANI) February 1, 2022

प्रधानमंत्री ने कहा कि कल भाजपा ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है. कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा.