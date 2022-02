Budget 2022 Update: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में साल 2022-23 का बजट (Union Budget) पेश किया. बजट के दौरान दौरान उन्होंने कई अहम घोषणाएं कीं. बजट को जहां बीजेपी नेताओं ने समावेशी बताया वहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे खारिज कर दिया. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का भी बजट पर रिएक्शन आया है. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्ष 2022-23 के लिए पेश आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है.Also Read - Union Budget 2022: 10 प्वाइंट्स में जानें 5G रोलआउट और e-Passport समेत टेक जगत में की गई बड़ी घोषणाएं

– MSMEs — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 1, 2022

Union Budget 2022-23: बजट को विपक्ष ने बताया अनर्थनीति, केंद्रीय मंत्री बोले- सबको ध्यान में रखकर बनाया बजट

राहुल गांधी ने ने ट्वीट किया, ‘मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है. मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है.’ Also Read - Stock Market Updates: बजट भाषण के बीच खूब चढ़ा शेयर बाजार, फिर Sensex और Nifty 50 में आई बड़ी गिरावट

Extremely disappointing, a damp squib! There seems to be absolutely nothing in this Budget. It's an astonishingly disappointing Budget. When you listen to the speech, no mention of MGNREGA, of Defence, of any other urgent priorities facing the public: Congress MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/9g2cg6nz0T — ANI (@ANI) February 1, 2022

वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भी आम बजट पर निराशा जताई. कांग्रेस सांसद ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस बजट में कुछ है ही नहीं. जब आप बजट का भाषण सुनते हो तो मनरेगा, रक्षा और जनता के सामने आने वाली चुनौतियों का कोई जिक्र ही नहीं होता है तो दुख होता है. मीडिल क्लास के खाली हाथ रहने पर शशि थरूर ने कहा कि जब पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है तो मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं देना समझ से परे है.

BUDGET HAS ZERO FOR COMMON PEOPLE, WHO ARE GETTING CRUSHED BY UNEMPLOYMENT & INFLATION. GOVT IS LOST IN BIG WORDS SIGNIFYING NOTHING – A PEGASUS SPIN BUDGET — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 1, 2022

उधर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, ‘बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है. बड़ी-बड़ी बाते हैं और हकीकत में कुछ नहीं है. ‘पेगासस स्पिन बजट’ है.’

Diamonds are this government’s best friend. For the rest— farmers, middle class, daily earners, unemployed— this is a PM (Does Not) Care #Budget2022 — Derek O'Brien | ডেরেক ও'ব্রায়েন (@derekobrienmp) February 1, 2022

वहीं, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि बजट से साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग की परवाह नहीं करते. उन्होंने ट्वीट किया, ‘हीरे सरकार के सबसे अच्छे मित्र हैं. किसानों, मध्य वर्ग, दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगारों की प्रधानमंत्री परवाह नहीं करते.’

सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल #UnionBudget2022 pic.twitter.com/0uAGFdvOzm — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2022

उधर, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, ‘आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है.’

ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू #Budget2022 pic.twitter.com/2kB3Pvigxn — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2022

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है. इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं. जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है.