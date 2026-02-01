  • Hindi
Budget 2026-27 में Education से सेक्टर को क्या मिला? पढ़ाई से नौकरी तक के लिए बनेगी हाई-पावर कमेटी, 10 पॉइन्ट्स में समझिए सबकुछ

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में सरकार का साफ संदेश है कि पढ़ाई, नौकरी और entrepreneurship को एक साथ जोड़कर भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.

पढ़िए स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में 2026-27 का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस उच्च शिक्षा और रोजगार को सीधे जोड़ने पर है. इसके लिए ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ हाई-पावर स्थायी समिति के गठन की घोषणा की गई है. 10 पॉइंट्स में समझिए स्टूडेंट्स को क्या क्या मिला.

  1. बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की.
  2. शिक्षा और काम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने वाली छात्राओं की मदद के लिए हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा.
  3. शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश भी किया जाएगा. देश में रोजगार देने वाले नए शिक्षण संस्थान खोले जाएंगे.
  4. देश में नया टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा.
  5. ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ नाम से एक हाई-पावर स्थायी समिति बनेगी, यह कमिटी रोजगार व नौकरी पर एआई के प्रभाव का आकलन करेगी. देश में विकास, रोजगार और निर्यात बढ़ाने पर काम करेगी. यह हाई-पावर कमेटी सेवा क्षेत्र में विकास, रोजगार और निर्यात की सबसे ज्यादा संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी. कमेटी बताएगी कि किन सेक्टर्स में ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं और उन्हें कैसे बढ़ाया जाए.
  6. वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि उच्च शिक्षा में निवेश और सेवा क्षेत्र पर फोकस से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत की पहचान एक मजबूत सर्विस-हब के रूप में भी बनेगी. कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में सरकार का साफ संदेश है कि पढ़ाई, नौकरी और उद्यमिता को एक साथ जोड़कर भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है.
  7. प्रस्तावित यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंटीग्रेटेड एकेडमिक हब के तौर पर काम करेंगे, जिनमें कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे.
  8. सरकार चैलेंज रूट के ज़रिए राज्यों को सपोर्ट करेगी, जिससे बड़े इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे. इन प्लान किए गए एकेडमिक ज़ोन में कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिसर्च संस्थान, स्किल सेंटर और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होंगे.
  9. हायर एजुकेशन में, STEM संस्थानों में पढ़ाई और लैब वर्क के लंबे घंटे लड़कियों स्टूडेंट्स के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी करते हैं. VGF (वायबिलिटी गैप फंडिंग) या कैपिटल सपोर्ट के ज़रिए, हर ज़िले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा.
  10. इमर्सिव एक्सपीरियंस के ज़रिए एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए, चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित या अपग्रेड की जाएंगी. उन्होंने इस पहल के तहत मुख्य प्रोजेक्ट्स के नाम बताए, जिनमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रा टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और कॉसमॉस 2 प्लैनेटेरियम शामिल हैं.

