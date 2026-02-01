By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Budget 2026 में चुनावी राज्यों की लगी लॉटरी, जानें बंगाल-केरल और असम को क्या मिला?
इस बार के बजट में चुनावी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल और बंगाल सब के लिए कुछ योजनाएं घोषित की गई हैं. खास तौर पर किसानों पर फोकस किया गया. आइए जानते हैं वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए?
इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, बजट 2026 में इन पर खास फोकस किया गया. तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों के लिए घोषणाएं की गई हैं, जो सीधे वहां के किसानों, मछुआरों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर डालेंगी. दिलचस्प बात यह है कि इन राज्यों में से सिर्फ असम में भाजपा सरकार है, जबकि बाकी राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में हैं. इससे यह संदेश मिलता है कि बजट विकास के नाम पर सभी राज्यों को साथ लेकर चलता है, फिर चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो.
मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की योजना
बजट 2026 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की घोषणा की गई है. इससे तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे तटीय और जल संसाधन वाले राज्यों को सीधा फायदा होगा. साथ ही नारियल संवर्धन योजना के तहत उत्पादन बढ़ाने और 1 करोड़ किसानों सहित करीब 3 करोड़ लोगों को सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार ने भारतीय काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने की भी बात कही है. इससे केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसानों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बड़ा लाभ मिल सकता है. पर्वतीय राज्यों में खुमानी, अखरोट और बादाम जैसी फसलों को प्रोत्साहन देने का ऐलान भी इसी रणनीति का हिस्सा है.
ग्रामीण रोजगार पर भरोसा
चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसके दायरे को बढ़ाने और किसानों को सहायता देने की योजना बनाई गई है. इससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को फायदा होगा. साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात से औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश है.
इसके अलावा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, समर्थ 2.0 मिशन और राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा की गई है. इन योजनाओं का मकसद ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, कारीगरों को बाजार से जोड़ना और वस्त्र क्षेत्र को आधुनिक बनाना है.
बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं
आपको बता दें कि बजट में 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है. जो देश के बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ेंगे. मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी जैसे रूट इसमें शामिल हैं. खास तौर पर वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अहम माना जा रहा है, क्योंकि सिलीगुड़ी को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है. इससे उत्तर भारत से पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी मजबूत होगी. इन कॉरिडोरों से न सिर्फ यात्रा का समय घटेगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें