Hindi India Hindi

Budget 2026 Highlights What Is She Marts How Fm Nirmala Sitharaman New Initiative Will Empower Women Entrepreneurs 2

Budget 2026: बजट में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, गेमिंग सेक्टर में 10 लाख नौकरियां

गेमिंग सेक्टर में 10 लाख प्रोफेशनल को हायर करने से लेकर कंटेट क्रिएटर्स के लिए लैब सेटअप करने तक कई बड़े ऐलान हुए हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 2026-27 पेश करते हुए कंटेंट क्रिएशन का जिक्र किया. उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को विकसित भारत का इंजन बताया है. इस सेक्टर में काफी कुछ किए जाने का ऐलान किया है. जिसके तहत गेमिंग सेक्टर में 10 लाख प्रोफेशनल को हायर करने से लेकर कंटेट क्रिएटर्स के लिए लैब सेटअप करने तक कई बड़े ऐलान हुए हैं.

सीतारमण ने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) को 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद शुरुआती दौर में ही स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और एडवांस्ड मीडिया स्किल्स को बढ़ावा देना है.

साथ ही एनिमेशन, गेमिंग और विज़ुअल इफेक्ट्स जैसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर्स के लिए भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स तैयार करना है.

सीतारमण ने कहा भारत का एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVCG) एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसके लिए 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी.

सरकार ने IICT मुंबई में और निवेश करके और 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करके 2 मिलियन छात्रों को ट्रेनिंग देने का वादा किया.

कंटेट क्रिएटर्स के लिए बड़े ऐलान के बाद काफी ग्रोथ का अनुमान है. क्योंकि वर्तमान में बड़ी तादाद में यूथ कंटेट क्रिएशन को अपना पेशा बना रहा है. ऐसे में ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देगा. इससे जुड़ी पढ़ाई कोर्स, स्कूल, कॉलेज और लैब स्थापित होने से रोजगार के बेहद अवसर बढ़ेंगे.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बजट के आधार को तीन ‘कर्तव्यों’ में बंटा बताया-

पहला कर्तव्य प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर और अस्थिर ग्लोबल डायनामिक्स के प्रति लचीलापन बनाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना है.

दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना है, जिससे वे भारत की समृद्धि की राह में मजबूत भागीदार बनें.

हमारा तीसरा कर्तव्य, जो ‘सबका साथ-सबका विकास’ के हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को संसाधनों तक पहुंच मिले.”

Add India.com as a Preferred Source