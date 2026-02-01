Hindi India Hindi

Budget 2026 Live Pm Modi Praises Ambitious Budget 2026 Sitharaman India Aspirations

'आम जनता की आशाओं को...', PM मोदी ने बजट को बताया अपार अवसरों का हाइवे- पढ़ें 10 बड़ी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश बजट 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी बताया और कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करता है. बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, MSME, डिजिटल इंडिया और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास जोर है.

Budget 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे भरोसे पर आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे का ब्लूप्रिंट बताया. उन्होंने कहा कि ये बजट देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसमें विकास के साथ-साथ संवेदनशीलता भी झलकती है. पीएम मोदी के अनुसार, ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देगा और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है.

10 बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट देश की आर्थिक दिशा और विकास के रोडमैप को स्पष्ट करता है. साथ ही आने वाले सालों के लिए मजबूत नींव तैयार करता है.

उन्होंने कहा कि ये बजट नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और नेतृत्व के नए अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है.

पीएम मोदी ने गर्व के साथ बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जो महिलाओं की बढ़ती भूमिका और सशक्त नेतृत्व का प्रतीक है.

प्रधानमंत्री के अनुसार ये बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशनों को एक मजबूत और महत्वाकांक्षी बढ़ावा देता है, जिससे घरेलू उत्पादन, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे.

उन्होंने केंद्रीय बजट को ‘असीम अवसरों का हाईवे’ बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से उद्योग, स्टार्टअप्स, किसानों और युवाओं के लिए प्रगति और विकास के कई नए अवसर तैयार होंगे.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट के जरिए उसे नई ऊर्जा और रफ्तार मिलेगी, जिससे देश में संरचनात्मक और दूरगामी सुधारों को मजबूती मिलेगी.

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें ऐसे प्रावधान हैं जो प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर देंगे.

प्रधानमंत्री के अनुसार यह बजट भरोसे पर आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे की सोच को साकार करता है, जिसमें आम नागरिक की जरूरतों और जीवन स्तर को प्राथमिकता दी गई है.

पीएम मोदी ने कहा कि बजट में राजकोषीय घाटा कम करने, महंगाई पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ उच्च पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है, जिससे तेज विकास और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगी.

प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट भारत की वैश्विक भूमिका को और मजबूत करेगा और 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप देश को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा.