Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman Speech: बतौर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार बजट पेश करके पी चिदंबरम की बराबरी कर लेंगी. सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने के मामले में अब सिर्फ मोरारजी देसाई ही निर्मला सीतारमण से आगे हैं.

Union Budget 2026 Nirmala Sitharaman Speech: पूरे देश की नजरें आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण हैं. वित्तमंत्री संसद में बजट पेश करने वाली हैं. निर्मला सीतारमण देश की पहली ऐसी वित्तमंत्री हैं जिन्होंने संसद में लगातार नौ बार बजट पेश किया है. वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं. बतौर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज नौवीं बार बजट पेश करके पी चिदंबरम की बराबरी कर लेंगी. सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने के मामले में अब सिर्फ मोरारजी देसाई ही निर्मला सीतारमण से आगे हैं.

भारत के किस वित्तमंत्री ने कितनी बार बजट पेश किया है?

बतौर वित्तमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था. पी चिदंबरम ने नौ बार बजट पेश किया था. इनके अलावा प्रणब मुखर्जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए कुल 8 बार बजट पेश किया था. हालांकि निर्मला सीतारमण की उपलब्धि ऐतिहासिक है क्योंकि आज वह लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली हैं.

आज मोदी सरकार का 15वां बजट

आज पेश होने वाला बजट मोदी सरकार का 15वां बजट है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार के बजट में सरकार का मुख्य जोर पूंजीगत व्यय, रोजगार सृजन और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर रह सकता है. बजट में रोजगार सृजन के लिए श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूती दिए जाने की उम्मीद है. साथ ही, सरकार पीएलआई योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनमें सुधार की घोषणा कर सकती है ताकि विनिर्माण क्षमता निर्यात और रोजगार में बढ़ोतरी हो सके. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम जैसे राज्यों के लिए बजट में कुछ विशेष घोषणाएं या उपाय शामिल किए जा सकते हैं.

बजट भाषण का सीधा प्रसारण सुबह 11 बजे से दूरदर्शन और संसद टीवी पर किया जाएगा. इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी, जिनमें संसद टीवी का यूट्यूब चैनल, पीआईबी इंडिया का यूट्यूब चैनल और इंडियाबजट.गव.इन सहित अन्य आधिकारिक सरकारी वेबसाइटें शामिल हैं.