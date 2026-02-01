By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बजट 2026 में Women Entrepreneurs के लिए बड़ी घोषणा, She Marts से एंटरप्राइज का मालिकाना हक तक जानिए सबकुछ
युवाओं के लिए स्किल-करियर के रास्ते मज़बूत करने के लिए, खासकर हेल्थकेयर में, चुने हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को आने वाले सालों में एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षित करने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा. बजट में नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना और स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश कर दिया है. इस बजट के महिलाओं के हिस्से क्या क्या, उनके लिए क्या बड़ी घोषणाएं की गई इस बारे में विस्तार से जानिए.
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को क्रेडिट-आधारित रोज़गार से निकालकर उन्हें अपने खुद के उद्यमों का मालिक बनने में मदद करना चाहती है.
- सीतारमण ने सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर्स या “शी मार्ट्स” को लॉन्च करने की भी घोषणा की, जो सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए जाने वाले और कम्युनिटी के मालिकाना हक वाले रिटेल आउटलेट के तौर पर काम करेंगे.
क्या है SHE MART प्रोग्राम
शी मार्ट्स प्रोग्राम का मकसद महिला बिज़नेस मालिकों को बड़े बाज़ारों तक पहुंचने, अपने ब्रांड बनाने और इनकम के पक्के सोर्स बनाने में मदद करना है. इसका मकसद सेल्फ-हेल्प ग्रुप जैसे लोकल संस्थानों को मज़बूत करना भी है.
VIDEO | Union Budget 2026–27: Finance Minister Nirmala Sitharaman says,”… Building on the success of the Lakhpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur will be set up as… pic.twitter.com/xVp7hB0Zb6
— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2026
- महिलाओं के हॉस्टल, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई उपायों की घोषणा की. महिलाओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, वित्त मंत्री ने हर जिले में महिलाओं के हॉस्टल बनाने की घोषणा की.
- शिक्षा क्षेत्र में, वित्त मंत्री ने प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की भी घोषणा की.
एजुकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज स्टैंडिंग कमेटी सभी स्टेकहोल्डर्स को एक साथ लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है कि स्कूली शिक्षा, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और वर्क-इंटीग्रेटेड लर्निंग के बीच का संबंध सफलता की ओर ले जाएगा.
- वित्त मंत्री ने तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित करने, सात मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड करने और पूरे भारत में 1,000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल केंद्रों का नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया.
- ICAI और ICSI शॉर्ट-टर्म मॉडर्न कोर्स शुरू करेंगे और कॉर्पोरेट मित्रा पहल का विस्तार करेंगे, जिसमें टियर-2 और टियर-3 शहरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
- वित्त मंत्री ने AI मिशन, नेशनल रिसर्च फंड और इनोवेशन फंड जैसी नई पहलों के माध्यम से STEM में महिलाओं और टेक्नोलॉजी में युवाओं पर ज़ोर दिया.
- सरकार IIMs के सहयोग से 20 मशहूर जगहों पर 12-हफ़्ते के कोर्स के ज़रिए 10,000 टूरिस्ट गाइड को प्रशिक्षित और अपस्किल करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू करेगी.
- विदेश जाने वाले छात्रों को नई विदेशी शिक्षा फंडिंग योजनाओं के ज़रिए बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
