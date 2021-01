Budget Session 29 January 2021 Parliament live: कोरोना वायरस महामारी से निपटने में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है. Also Read - Budget Session 29 January 2021 Parliament live: राष्ट्रपति ने कहा- कृषि कानूनों के जरिए किसानों को नए अधिकार दिए गए हैं

उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने हमें यह याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है. यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा.

बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा, ''हमारे लिए गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है. इस अभियान के दोनों टीके भारत में ही निर्मित हैं. संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई हैं.''

Besides fulfilling the domestic requirements, India has provided necessary medicines to more than 150 countries. India is also committed to ensuring the availability of vaccines on a global scale: President Ram Nath Kovind, in Parliament #BudgetSession pic.twitter.com/gPIxGYFiZF

