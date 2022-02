Budget Session Updates: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पर जमकर बरसे. उन्होंने कांग्रेस को एक-एक राज्य में लंबे समय से मिल रही हार का हवाला देकर अहंकारी बताया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है, लेकिन कुछ ने राजनीतिक लाभ के लिए इसका भी इस्‍तेमाल किया. कोरोना काल में तो कांग्रेस ने हद ही कर दी.Also Read - Budget Session 2022 | Live Updates: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी दे रहे हैं जवाब

During the first wave of COVID19, you (Congress) gave free train tickets to migrant workers to leave Mumbai. At the same time, Delhi govt told migrant workers to leave the city and provided them buses. As a result, Covid spread rapidly in Punjab, UP & Uttarakhand: PM Modi pic.twitter.com/lvxbhAU2CF

