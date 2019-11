नई दिल्ली: प्रचंड चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ की वजह से पश्चिम बंगाल में छह लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है. आपदा प्रबंधन मंत्री के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में इस चक्रवात ने लगभग 2 लाख 97 हजार लोग प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा तूफान ने ओड़िसा के के तटीय जिलों में भारी तबाही मचाई, जिससे पेड़ उखड़ गए और हजारों घर और सैकड़ों फोन टॉवर क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

Javed Khan, Disaster Management Minister, West Bengal: Around 2 lakh 97 thousand people have been affected. Six deaths have taken place; five in North 24 Parganas and one in South 24 Parganas. #BulBulCyclone pic.twitter.com/h4Vgf5BFZQ

— ANI (@ANI) November 10, 2019