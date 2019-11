कोलकाता: पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में घोषित किए गए अलर्ट के बाद प्रचंड चक्रवाती तूफान बुलबुल के प्रभाव से दक्षिणी बंगाल में हवाओं की गति 70-80 किलोमीटर के साथ ही भारी बारिश दर्ज की गई है. शनिवार सुबह चक्रवाती तूफान का केंद्र सागर द्वीप से 140 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में आंका गया. बुलबुल पर अपडेट देते हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि चक्रवाती तूफान फिलहाल पूर्वी मिदनापुर जिले के तटीय क्षेत्र दीघा से 100 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम दिशा में है.

HR Biswas, IMD Bhubaneswar: Severe storm #BulBulCyclone is laying over northwest Bay of Bengal moving towards West Bengal coast&Bangladesh. Maximum impact of Bulbul will reduce in evening in Odisha. Heavy to very heavy rainfall likely to occur in north coastal districts of Odisha pic.twitter.com/yLHtf3ATuD

— ANI (@ANI) November 9, 2019