Bulldozer controversy: दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र से दुकानें और घर तोड़े जाने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगा दी है, लेकिन ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस इसे लेकर प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस नेताओं को जहांगीरपुरी जाने से रोक दिया गया है. वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बयान दिया है.Also Read - जहांगीरपुरी में पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता, रोके जाने पर धरने पर बैठे | LIVE

Kolkata | We don’t want to bulldoze. We don’t want to divide the people, we want to unite the people. Unity is our main strength, culturally you will be very sound if you are united. But, if you are divided, it will fall: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/S2SSGndzCS

— ANI (@ANI) April 21, 2022