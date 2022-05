बुलडोजर पर जारी सियासत (Bulldozer Controversy) के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि तुर्कमान गेट (Turkman Gate) पर सबसे पहले इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) ने अल्पसंख्यकों पर ही इसके इस्तेमाल का आदेश दिया था.Also Read - नई एक्साइज पॉलिसी पर शैलजा का तीखा वार, कहा- महंगाई से लड़ने के बजाए शराब को बढ़ावा दे रही है खट्टर सरकार

ट्वीट्स की एक सीरीज में भाजपा के राष्ट्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी में मनीष तिवारी से लेकर राहुल गांधी तक हर कोई भूलने की बीमारी से पीड़ित है या क्या उन्हें अपने बारे में केवल गलत जानकारी है. नाजियों और यहूदियों को भूल जाइए, भारत में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तुर्कमान गेट पर अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर के इस्तेमाल का आदेश दिया था.

Does everyone in the Congress party, from Manish Tewari to Rahul Gandhi, suffer from amnesia or are they simply ill informed about their own past? Forget the Nazis and Jews, in India it was Indira Gandhi who first ordered the use of bulldozers on minorities at the Turkman Gate… pic.twitter.com/7x1tP3sIbf

— Amit Malviya (@amitmalviya) May 8, 2022