high-speed rail corridors, Railways Minister, Rajya Sabha, Railways, Indian Railways, Bullet Train: रेल मंत्रालय ने आज शुक्रवार को यह जानकारी दी है कि रेलवे मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे रहे हाई स्‍पीड रेल कॉरिडोर (high-speed rail corridors) के 7 नए रूट्स का सर्वे और उनकी डीपीआर (Detailed Project Reports) तैयार कराने पर काम करने का निर्णय लिया है. इन हाई स्‍पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण बाद देश के इन 7 हाई स्‍पीड रेल कॉरिडोर पर हाई स्‍पीड वाली बुलेट जैसी ट्रेनें मुंबई-अहमदाबाद की बुलेट ट्रेन जैसी दूसरी हाई स्‍पीड ट्रेनें भी बीच चल सकेंगी.Also Read - Indian Railway Recruitment 2022: भारतीय रेलवे में अप्रेंटिस का सुनहरा अवसर, जानें क्या चाहिए योग्यता और कितनी होगी सैलरी

Ministry of Railways has decided to undertake survey & prepare Detailed Project Reports for high-speed rail corridors -Delhi-Varanasi, Mumbai-Nagpur, Delhi-Ahmedabad, Mumbai-Hyderabad, Chennai-Bangaluru-Mysore, Varanasi-Howrah & Delhi-Amritsar: Railways Minister to Rajya Sabha

