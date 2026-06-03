बेडरूम में बंदूक और सूटकेस में लदा कैश! कोलकाता कॉलेज हॉस्टल का ताला टूटते ही फटी रह गईं सबकी आंखें!

कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में सफाई अभियान के दौरान दो सूटकेस से दीमक खाए लाखों रुपये के नोट और एक बंदूक बरामद हुआ है. अनुमान के मुताबिक, कैश की वैल्यू 1 करोड़ बताई जा रही है. इस कमरे का इस्तेमाल यूनियन रूम के तौर पर होता था.

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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह स्थित 142 साल पुराने सुरेंद्रनाथ कॉलेज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मंगलवार को कॉलेज कैंपस में सफाई अभियान के दौरान एक बंद कमरे से दीमक लगे नोटों से भरे दो सूटकेस मिले हैं. एक बंदूक बरामद की गई है. साथ में ढेर सारे कंडोम के पैकेट भी मिले हैं. इस घटना के बाद से पुलिस की जांच तेज हो गई है. राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला:-

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉलेज के एक लंबे समय से बंद पड़े कमरे की सफाई के दौरान कर्मचारियों को दो सूटकेस मिले. जब इन्हें खोला गया, तो अंदर बड़ी मात्रा में कैश था. कैश का एक बड़ा हिस्सा दीमक से खराब हो चुका था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पैसे कई साल से वहां रखे हुए थे. कॉलेज प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद जांच शुरू कर दी गई.

पुलिस की तलाशी के दौरान कॉलेज के छात्र संघ से जुड़े एक अन्य बंद कमरे से एक बंदूक भी बरामद हुई है. इसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कैश और हथियार वहां कैसे पहुंचे? ये इतने लंबे समय तक किसी की नजर में क्यों नहीं आए?

कुछ कमरों से मिले आपत्तिजनक सामान

रिपोर्ट के मुताबिक, सुरेंद्रनाथ कॉलेज के कुछ कमरों में ऐसे सामान भी मिले, जिन पर विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर बरामद सभी चीजों की डिटेल लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है. इसलिए कई दावों की पुष्टि होनी अभी बाकी है.

आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी

इस पूरे मामले को लेकर BJP और TMC में आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है. BJP नेताओं ने इसे सीधे TMC की छात्र राजनीति से जोड़ना शुरू कर दिया. BJP का आरोप है कि कॉलेज कैंपस को राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बनाया गया. अब बरामदगी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दूसरी ओर, TMC ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा.

कोलकाता पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल कोलकाता पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कॉलेज प्रशासन ने भी जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है. जांच के नतीजे आने तक यह रहस्य बरकरार है कि आखिर कॉलेज के बंद कमरों में कैश और हथियार कैसे पहुंचे? इतने सालों तक वहां छिपे कैसे रहे? लेकिन, इतना तय है कि इस बरामदगी ने बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है.