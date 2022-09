Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के पुंछ में एक मिनी बस गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हो गए. मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है. यह हादसा पुंछ के सवजियान इलाके में हुआ. सभी घायलों को मंडी के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मंडी के तहसीलदार ने बताया कि बस हादसे में घायल यात्रियों का इलाज किया जा रहा है. मौके पर सेना को बुलाया गया है. बचाव अभियान जारी है. जी मीडिया संवाददाता के अनुसार, इस हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं. इनमें से 11 यात्रियों की हालत गंभीर है. गंभीर रूप से घायल लोगों को पुंछ के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. बताया जा रहा है कि मिनी बस में क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है. एलजी ने अधिकारियों से कहा है कि घायलों का बेहतर इलाज किया जाए.Also Read - अयोध्या की ओर से आ रहा ट्रक टायर फटने के बाद अनियंत्रत होकर चाय की दुकान में घुसा, तीन की मौत

मृतकों की पहचान मरूफ अहमद (14), बशीर अहमद (40), रोजसिया अख्तर (18), जरीना बेगम (40), मोहम्मद हसन (65), नाजिमा अख्तर (20), इमरान अहमद (5), अब्दुल करीम, (70) और अब्दुल कयूम (40) के रूप में हुई है. मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं. इनमें से एक बच्चे की उम्र 5 और दूसरे की 14 साल थी. इसके अलावा मृतकों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं. Also Read - Viral Video: एक नहीं तीन-तीन किंग कोबरा के सामने बैठ गया लड़का, मगर जो हुआ रात भर नींद नहीं आएगी- देखें वीडियो

Jammu & Kashmir | A mini-bus accident occurred in the Sawjian area of Poonch. Army’s rescue operation is underway; 9 deaths reported, many injured shifted to a hospital in Mandi. Further details awaited: Mandi Tehsildar Shehzad Latif pic.twitter.com/NMFhtuK5lj

