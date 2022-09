Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के भीमबेर गली के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 अन्य घायल हो गये. मंजाकोट के तहसीलदार जावेद चौधरी के अनुसार यह हादसा आज सुबह हुआ. उन्होंने बताया कि सुरनकोट पुंछ से जम्मू जा रही बस मंजाकोट इलाके के डेरी रैलियोट में सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर गई. सूचना मिलने के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं इस बस हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने शोक जताया है. एलजी ऑफिस की तरफ से जारी सूचना के अनुसार, एलजी ने घायलों का बेहतरह इलाज कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है. एलजी ने कहा है कि घायलों को हर संभव सहायता दी जा रही है.Also Read - एमपी में बारिश के बाद जलमग्न हुआ शहर,उफान पर हैं नदी-नाले | Watch Video

मृतकों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. मृतकों की पहचान के बाद उनके परिजनों को जानकारी दी जाएगी.

Jammu & Kashmir | Four people died after a bus carrying several passengers fell into a deep gorge near Bhimber Gali in Rajouri district today morning: Manjakote Tehsildar Javed Choudhary pic.twitter.com/ZuEOUJrcLe

— ANI (@ANI) September 15, 2022