जम्मू-कश्मीर के सांबा में बड़ा हादसा, 2 बसों की टक्कर में 3 की मौत, 17 घायल

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सांबा में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो बसों की टक्कर में तीन यात्रियों की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हुए हैं. घायलों में कम से कम सात लोगों को गंभीर चोटें आयी हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. चिकित्सा अधिकारी डॉ भारत भूषण ने बताया कि मृतकों में 13 साल की बच्ची भी शामिल हैं. हादसा इतना तेज था कि दो बसें क्षतिग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि यूपी रोडवेज की एक बस की टक्कर एक अन्य बस से हो गई. यूपी रोडवेज की बस सहारनपुर डिपो की है.

फिलहाल घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हादसे के शिकार हुए 17 लोगों में से 7 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पायी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मृतकों की पहचान होने पर उनके परिजनों को घटना के बारे में सूचित किया जाएगा.