जम्मूः जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक मिनी बस के पहाड़ी सड़क से फिसलकर गहरे खड्ड में गिरने से कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केश्वान से किश्तवाड़ जा रही बस सुबह करीब साढ़े सात बजे सिरगवारी के पास एक खड्ड में गिर गई. जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक एमके मिश्रा ने को बताया कि 20 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं. इस दुर्घटना में 22 लोग घायल हुए हैं.

#UPDATE Deputy Commissioner of Kishtwar, Angrez Singh Rana: 33 dead and 22 injured after a matador vehicle coming from Keshwan to Kishtwar fell into a gorge, today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/fki3XzNQhU

पुलिस अधिकारियों ने पहले 24 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि बचाव अभियान जारी है. किश्तवाड़ के उपायुक्त अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि अब तक 33 लोगों की मौत हुई है.

Union Home Minister Amit Shah: Extremely saddened to learn about the loss of lives due to a road accident in Kishtwar, Jammu & Kashmir. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones. I pray of the speedy recovery of those injured. (file pic) pic.twitter.com/qv11XlFBug

— ANI (@ANI) July 1, 2019