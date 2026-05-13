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Buying Gold And Silver More Expensive Government Hikes Import Duty By Up To 15 Percent How Much It Will Impact

सोना-चांदी खरीदना हुआ और भी महंगा, सरकार ने 15 फीसदी तक बढ़ा दिया आयात शुल्क, जानें आप पर होगा कितना असर

Gold Import Duty: सोने चांदी पर आयात शुल्क 15 फीसदी हो गया है. यह पहले 6 फीसदी के स्तर पर था.

(photo credit AI, for representation only)

Gold Import Duty: भारत सरकार ने सोने-चांदी पर आयात शुल्क 15 फीसदी करने का फैसला लिया है. उम्मीद है कि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटेगा. हालांकि, इससे सोने-चांदी की कीमतें बढ़ जाएंगी और देश में इसकी मांग कम हो जाएगी.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सोने और चांदी के आयात पर 10 फीसदी मूल सीमा शुल्क लगाया गया है. वहीं, 5 फीसदी का कृषि विकार उपकर लगाया गया है. इसके साथ ही कुल आयात शुल्क बढ़कर 15 फीसदी पहुंच गया है. जो पहले 6 फीसदी (5% इंपोर्ट ड्यूटी और एक प्रतिशत सेस ) था.

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केंद्र सरकार ने रात में जारी की अधिसूचना

केंद्र सरकार ने 13 मई की आधी रात में यह अधिसूचना जारी कर सोने चांदी पर आयात शुक्ल बढ़ाया है. यह 13 मई की आधी रात से लागू भी हो चुका है. यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने ईरान-अमेरिका युद्ध से उपजे ऊर्जा संकट के चलते एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी.

Ministry of Finance updates customs duty rates for precious metals & findings vide Notification 16/2026-Customs, effective today (May 13). Gold & Silver findings to attract 5% duty, Platinum findings at 5.4%. Precious metal spent catalyst set at 4.35%, subject to the fulfilment… pic.twitter.com/atSGTXjDTQ — ANI (@ANI) May 13, 2026

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समझें कैसे होगा ड्यूटी बढ़ाने का असर

विदेश से सोना आना महंगा होगा. इससे खरीदारी भी हतोत्साहित होगी. विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और रुपये के भी मजबूत होने की उम्मीद है, जो महंगे क्रूड ऑयल के चलते संकट में है. लेकिनस इस फैसले से जल्द भारत में सोने की चांदी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. यानी सीधे आपकी जेब पर भी इस फैसले का असर होगा.

बड़ी बातें

सोने और चांदी के पुर्जो पर 5% का सीमा शुल्क देना होगा

प्लैटिनम के पुर्जो पर 5.4% सीमा शुल्क लगेगा

तस्करी बढ़ने का डर

विशेषज्ञों का कहना है कि आयात शुल्क में ज्यादा बढ़ोतरी से सोने की तस्करी फिर से बढ़ सकती है. इसमें पिछले दो साल के गिरावट देखी जा रही थी क्योंकि जुलाई, 2024 में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दी गई थी. यानी करीब दो साल से यही दरें लागू थीं.