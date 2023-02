NITI Aayog CEO: बीवीआर सुब्रमण्यम होंगे नीति आयोग के नए सीईओ, जानिए उनके बारे में

New NITI Aayog CEO: केंद्र सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग का सीईओ (CEO) नियुक्त किया है. बीवीआर सुब्रह्मण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बीवीआर सुब्रह्मण्यम (BVR Subrahmanyam) को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मंजूरी दे दी है. वहीं परमेश्वरन अय्यर अब वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक होंगे. बीवीआर सुब्रह्मण्यम की नियुक्ति पदभार संभालने की तारीख से दो साल के लिए की गई है.

बीवीआर सुब्रमण्यम 1987 बैच के आईएएस कैडर के अधिकारी हैं. सुब्रह्मण्यम आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है साथ ही उन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री भी हासिल की है. 2004 और 2008 के बीच, उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के निजी सचिव (Personal Secretary) का पद संभाला था. साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भी वे साल भर तक पीएमओ में अपने इसी पद पर बने रहे. जिसके बाद वे छत्तीसगढ़ वापस चले गए.